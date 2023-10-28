薛家燕跳十字步保健 分享「三低一高」飲食法
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕、陳柏宇、葉巧琳及樂隊Zpecial呢日齊齊出席一個關注心臟健康活動。家燕姐透露佢姐夫同姨甥係心臟科醫生，所以自己特別心臟問題，仲分享自己護心小貼士，就係「三低一高」飲食法，分別係低膽固醇、低鹽、低糖及高纖維。
運動當然都唔少得，家燕姐仲推介大家跳佢嘅十字步，佢話十字步舞步簡單，舞姿婀娜多姿，長者都好適合跳！陳柏宇同葉巧琳呢日喺活動上當然要唱番首歌助興，而葉巧琳嘅新歌當中有一段需要rap，現場所見葉巧琳嘅rap功一流，大show快嘴功力，一啲都冇甩嘴，非常厲害！ 至於陳柏宇就透露錄製緊新歌，希望好快就可以面世。
樂隊Zpecial舊年加入新唱片公司後頻頻有新搞作，嚟緊佢哋又有新歌派台，今次仲搵嚟黃偉文負責填詞，而MV仲有張蔓姿做導演，真係令人好期待！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台