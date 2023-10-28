薛家燕跳十字步保健 分享「三低一高」飲食法

無線娛樂新聞台報導：薛家燕、陳柏宇、葉巧琳及樂隊Zpecial呢日齊齊出席一個關注心臟健康活動。家燕姐透露佢姐夫同姨甥係心臟科醫生，所以自己特別心臟問題，仲分享自己護心小貼士，就係「三低一高」飲食法，分別係低膽固醇、低鹽、低糖及高纖維。