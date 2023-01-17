眾藝人參加百萬行 麥美恩樂極生悲刮傷腳負傷出席頒獎禮

無線娛樂新聞台報導：TVB一眾藝人呢日現身慈善百萬行，未出發現場氣氛已非常熱鬧，薛家燕、馬海倫、安德尊、江嘉敏及邢慧敏等，行政長官李家超先生喺起步前，親切同一眾藝人合照，雖然喺百萬行一晚，家燕姐先做完《慈善星輝仁濟夜》，呢日佢嘅精神極好，仲同賀歲劇《黃金萬両》劇組趁機做宣傳。