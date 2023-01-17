眾藝人參加百萬行 麥美恩樂極生悲刮傷腳負傷出席頒獎禮
周嘉洛近年事業運大好，月初喺台慶頒獎禮打破紀錄，成為最年輕嘅「最受歡迎電視男角色」得主，林夏薇提佢記得要搞慶功，更爆周嘉洛好難約食飯，而林夏薇今年希望更多新嘗試。
麥美恩之前放大假返加拿大，點知樂極生悲，麥美恩被雪靴刮傷兩隻腳，要包住腳行紅地氈，幸好唔影響著高踭鞋；江嘉敏喺聖誕節自爆收花，佢大讚神秘人有留意自己鍾意嘅顏色同品種，覺得對方好細心，而唔係求其買。
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常見問題
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