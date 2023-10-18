薛家燕曾受黃斑病變困擾 籲大眾勿輕視護眼問題
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕早前眼睛受到黃斑病變困擾，好彩經過治療後，而家病情都已穩定，經過呢次經歷，家燕姐開始注重眼睛嘅健康，平時食多啲保健品同飲湯水，好好保護雙眼。
家燕姐呢日特登落區幫手宣傳，提醒大家唔好輕視護眼嘅重要性，家燕姐話自己當初發現眼睛有問題，知道要靠打針治療都令佢一度好擔心，經過醫生嘅解釋同悉心治療後，終於控制到病情，家燕姐可以安心繼續工作，而早前家燕姐翻唱歌爆紅，引起網民熱烈討論，既然反應咁好，家燕姐當然會再接再厲，佢預告嚟緊將會推出新歌，仲包大家覺得耳目一新！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台