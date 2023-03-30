薛家燕率《黃金萬両》拍檔赴雲頂開騷 眾人遊樂園即興晒舞技
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕呢日帶《黃金萬両》拍檔前往大馬雲頂登台，趁機寓工作於娛樂，佢與江嘉敏、麥美恩、黃子恆、大AL（張武孝）及曹永廉，喺開騷前去體驗當地主題樂園。
薛家燕遊樂園即興跳舞，眾人亦被舞蹈員拉出嚟一齊跳舞，大家玩得相當興奮，曹永廉坦言好少跳舞，子恆大讚舞蹈員好熱情，整體感覺好正。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台