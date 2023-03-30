薛家燕率《黃金萬両》拍檔赴雲頂開騷 眾人遊樂園即興晒舞技

薛家燕率《黃金萬両》拍檔赴雲頂開騷 眾人遊樂園即興晒舞技

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：薛家燕呢日帶《黃金萬両》拍檔前往大馬雲頂登台，趁機寓工作於娛樂，佢與江嘉敏、麥美恩、黃子恆、大AL（張武孝）及曹永廉，喺開騷前去體驗當地主題樂園。

薛家燕遊樂園即興跳舞，眾人亦被舞蹈員拉出嚟一齊跳舞，大家玩得相當興奮，曹永廉坦言好少跳舞，子恆大讚舞蹈員好熱情，整體感覺好正。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：韋禮安張學友李克勤林宥嘉方皓玟西九音樂節五月天Twins鄭秀文鄭欣宜許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，ApinkNCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 