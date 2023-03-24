薛家燕率《黃金萬両》拍檔赴雲頂登台 韓團NCT Dream抵港逾300粉絲…
薛家燕率領《黃金萬両》拍檔麥美恩、曹永廉、江嘉敏、黃子恆及「大AL」張武孝出發飛到馬來西亞工作，眾人難掩興奮之情，家燕姐3年冇去雲頂登台，佢好掛住當地觀眾，拍檔大AL稱通常去美加登台，比較少去星馬表演。
曹永廉對上次去雲頂係2019年，呢次係疫情後首次坐飛機到外地，江嘉敏及黃子恆首次到雲頂登台，家燕姐大讚《黃金萬両》拍檔勤練十字步配合演出，好滿意眾人表現。
同一時間喺機場見到韓團NCT Dream抵港準備開騷，在場有逾300名fans接機，甫見到偶像，現場fans尖叫聲不斷，志晟戴住可愛卡通頸枕相當搶鏡，成員Mark、仁俊、Jeno、楷燦、渽民、辰樂及志晟上車前，亦有向在場fans不斷向fans揮手。
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