薛家燕帶孫仔赴澳門趁機嘆美食 黎諾懿大展歌喉助興

無線娛樂新聞台報導：薛家燕、黎諾懿及樊亦敏初四呢日到澳門出席活動，家燕姐大派利是，兼唱咗幾首喜慶歌曲，帶旺全場氣氛，家燕姐幾年冇出澳門，今次帶埋孫仔過嚟，見家燕姐唱《皆大歡喜》，孫仔即興奮跳十字步，令家燕姐好開心，更笑言早知邀請孫仔一齊上台表演。