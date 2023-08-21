家燕姐棄十字步轉跳K-Pop 讚網友創意高預告再有新作
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕 縱橫演藝圈咁多年，剩係跳個十字步就已經無敵手，加埋招牌笑容又百足咁多爪，真係數點到你唔服吖。好似最近家燕姐又同佢名下藝術中心受訓嘅學生一齊表演，不過今次就唔跳招牌舞步，而係追貼潮流跟住韓流尖啄BLACKPINK嘅 JISOO 跳《FLOWER》舞步，仲改埋廣東話歌詞，誠意100分呀。
呢日家燕姐為一個兒童慈善時裝表演擔任評判時，就提到自己都係Blink之一，加上一班學生希望Cover表演，於是就齊齊學再齊齊表演，仲因為背唔切韓文於是請老師改填中文詞，不過最重要係大家睇得開心得啖笑咁話。
家燕姐仲話其實早前仲苦練過同樣係BLACKPINK同Selena Gomez嘅《Ice Cream》，唔通遲啲家燕姐打算殺入K-Pop界？呢日Joe Junior亦都係表演嘉賓之一，不過呢日佢就大嘆早前同 李龍基 葉振棠 仲有修哥嘅演唱會唔夠喉，希望再有機會同台合作呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台