家燕姐棄十字步轉跳K-Pop 讚網友創意高預告再有新作

無線娛樂新聞台報導：薛家燕 縱橫演藝圈咁多年，剩係跳個十字步就已經無敵手，加埋招牌笑容又百足咁多爪，真係數點到你唔服吖。好似最近家燕姐又同佢名下藝術中心受訓嘅學生一齊表演，不過今次就唔跳招牌舞步，而係追貼潮流跟住韓流尖啄BLACKPINK嘅 JISOO 跳《FLOWER》舞步，仲改埋廣東話歌詞，誠意100分呀。