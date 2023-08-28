薛家燕 林家謙自稱與張敬軒撞樣 家燕姐即場教眾歌手跳開花舞

林家謙自稱與張敬軒撞樣 家燕姐即場教眾歌手跳開花舞

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：薛家燕呢晚出席一個電台嘅台慶音樂會，Gin Lee李幸倪、張敬軒、林家謙、林奕匡、馮允謙及雲浩影等亦有現身獻唱。眾人喺台上玩得相當開心，家燕姐更即場教軒公跳開花舞，軒公睇完搞鬼咁話手部動作好像抹窗咁，相當抵死。

活動當日適逢係Gin Lee嘅正日生日，佢就將生日願望送畀大家，希望大家都可以願望成真、生活愉快，Gin Lee又話因為生日週相當忙，除咗要出活動外，又要忙拍新歌MV，所以佢話將所以生日蛋糕hold起先喇。

入行11年嘅Jay，早前返到加拿大為一個歌唱比賽擔任嘉賓，仲獲家人同女友拉大隊到場支持，Jay話見到女友特登同埋家人飛過去溫哥華睇自己嘅演出，即刻好似食咗峰蜜咁甜。呢次返加拿大，Jay放肆咁食嘢，返到嚟香港之後就畀同事話佢肥咗唔少，Jay笑言自己都擔心fans會因為咁而唔再愛自己呀。

早前家謙返咗母校舉行簽名會，咁啱遇到一個同佢撞樣嘅歌迷，引嚟網民熱議，不過家謙就話覺得軒公同自己似樣啲，佢兩個做做下訪問，家謙仲將自己戴緊副眼鏡除落嚟畀軒公戴上，以此證明佢哋先係撞樣呀！

而同場嘅林奕匡，就話可以同家謙、軒公、Jay Fung同場演出，除咗開心之外，仲學到唔少嘢呀！

網民點睇？

GIGI永遠大家姐GIN LEE老師0826HAPPY BIRTHDAY🎂ALL THE WISHES COME TRUE
DO姐,家燕姐,香港樂壇天后JOEY,軒公,JAY FUNG,林家謙,人靚聲甜GIN LEE和CLOUD都跳過JISOO<>,希望有機會係香港見到原裝正版JISOO的FLOWER🌻🎤💜
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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