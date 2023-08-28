林家謙自稱與張敬軒撞樣 家燕姐即場教眾歌手跳開花舞

無線娛樂新聞台報導：薛家燕呢晚出席一個電台嘅台慶音樂會，Gin Lee李幸倪、張敬軒、林家謙、林奕匡、馮允謙及雲浩影等亦有現身獻唱。眾人喺台上玩得相當開心，家燕姐更即場教軒公跳開花舞，軒公睇完搞鬼咁話手部動作好像抹窗咁，相當抵死。