夥大馬歌手Shila推出賀年歌薛家燕祝願大家新年要乜有乜

無線娛樂新聞台報導：好快就到農曆新年， 家燕嫲嫲 又再出招為觀眾送上歡樂，呢次佢就聯同馬來西亞歌手 Shila 一齊推出喜慶賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，聽個歌名都覺得好有意頭，希望各位喺新一年風生水起，要乜有乜。