夥大馬歌手Shila推出賀年歌薛家燕祝願大家新年要乜有乜
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無線娛樂新聞台報導：好快就到農曆新年， 家燕嫲嫲 又再出招為觀眾送上歡樂，呢次佢就聯同馬來西亞歌手 Shila 一齊推出喜慶賀年歌《有有有 Year Of The YO!》，聽個歌名都覺得好有意頭，希望各位喺新一年風生水起，要乜有乜。
家燕姐同Shila喺MV中大跳手勢舞，又一齊炮製特色撈起，又唱又跳又笑，拍得不知幾咁開心，之不過開心背後其實都有啲攰架，家燕姐話因為拍攝時間相當長，由朝早9點拍到夜晚9點，足足12小時，所以拍攝中途都要忍住腳痛去拍，而Shila仲講笑話雙腳已經攰到唔屬於自己，雖然係有啲辛苦，但係家燕姐都好滿意拍出嚟嘅效果，仲話導演最後嗌Good take時，大家都超級興奮呀。
網民點睇？
家燕姐都應該同TVB歌手赶緊一首新年歌🎉❤
Shila long time no see😊
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台