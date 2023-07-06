承認已跟周幼婷結束九年婚姻 藍正龍稱將會共同照顧小朋友

無線娛樂新聞台報導：台灣男星藍正龍早前被爆同周幼婷踩單車去辦理離婚手續，結束佢哋嘅九年婚姻。呢日藍正龍以導演身份，同侯彥西、詹懷雲、巫建和等出席台北電影節閉幕禮首映，除咗講自己執導嘅電影外，藍正龍亦大方同周幼婷已經離婚一事，佢話：「雖然我跟幼婷已經分開了，我們會一齊好好照顧小孩，再次謝謝大家關心。」