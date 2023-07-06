承認已跟周幼婷結束九年婚姻 藍正龍稱將會共同照顧小朋友

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：台灣男星藍正龍早前被爆同周幼婷踩單車去辦理離婚手續，結束佢哋嘅九年婚姻。呢日藍正龍以導演身份，同侯彥西、詹懷雲、巫建和等出席台北電影節閉幕禮首映，除咗講自己執導嘅電影外，藍正龍亦大方同周幼婷已經離婚一事，佢話：「雖然我跟幼婷已經分開了，我們會一齊好好照顧小孩，再次謝謝大家關心。」

而喺訪問入面，藍正龍講到呢齣電影係用嚟紀念已故恩師陳俊志時，就一度激動落激，佢又同在場媒體講對唔住，因為自己太掛住陳俊志所以變得有啲激動。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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