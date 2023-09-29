藍正龍為票房許下舌吻承諾 不敢講實會否與前妻復合

無線娛樂新聞台報導：藍正龍率領巫建和、邱以太同詹懷雲出席自己第二部自導自演兼有份投資嘅電影首映禮。電影故事係以藍正龍真實故事改編，講述三個男仔嘅成長故事，佢又話一定會叫故事入面現實生活中嘅好友包場欣賞。講到票房若果破億台幣票房會點樣答謝，佢就話同男性好友舌吻都無問題。另外巫建和喺戲中要男扮女裝，為咗演得神似，佢甚至連平日都着高踭鞋，仲話練到已經可以着住跳繩。