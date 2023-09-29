藍正龍為票房許下舌吻承諾 不敢講實會否與前妻復合
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無線娛樂新聞台報導：藍正龍率領巫建和、邱以太同詹懷雲出席自己第二部自導自演兼有份投資嘅電影首映禮。電影故事係以藍正龍真實故事改編，講述三個男仔嘅成長故事，佢又話一定會叫故事入面現實生活中嘅好友包場欣賞。講到票房若果破億台幣票房會點樣答謝，佢就話同男性好友舌吻都無問題。另外巫建和喺戲中要男扮女裝，為咗演得神似，佢甚至連平日都着高踭鞋，仲話練到已經可以着住跳繩。
今年六月被爆同周幼婷離婚，藍正龍日前受訪時都話感到遺憾，當被問到會否同前妻復合時，佢就話唔會去講實未知嘅答案，因為將來會有很多可能性，但講得太多私事都覺得唔好意思，亦希望大家畀前妻有空間，最後佢更向現場演員道歉，因為私事而影響大家工事。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台