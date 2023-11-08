藤原紀香首度夫妻檔演笑片 地方首長密謀遷都瘋狂搞笑

無線娛樂新聞台報導：一代日本女神 藤原紀香 同一樣身為演員嘅老公 片岡愛之助 結婚7年來首次夫妻檔合演新片，呢日仲同其他演員一齊出席六本木舉行盛大首映，加上參演嘅 GACKT 二階堂富美 渡邊杏 等演員，搞到現場水洩不通呀。