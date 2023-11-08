藤原紀香首度夫妻檔演笑片 地方首長密謀遷都瘋狂搞笑
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無線娛樂新聞台報導：一代日本女神 藤原紀香 同一樣身為演員嘅老公 片岡愛之助 結婚7年來首次夫妻檔合演新片，呢日仲同其他演員一齊出席六本木舉行盛大首映，加上參演嘅 GACKT 二階堂富美 渡邊杏 等演員，搞到現場水洩不通呀。
電影由80年代嘅知名漫畫改編而成，首集2019年上映後，今次紀香同老公參演扮演一對夫妻，仲大爆佢哋合作密謀將大阪變成首都嘅大計。佢哋又提到本身已經係電影Fans，所以收到邀請後閃電答應演出呀。
電影以搞笑風格惡搞日本各個都道府縣，而GACKT呢日宣傳時，仲指希望觀眾可以入場獨狂大笑，忘記現實中嘅煩惱，又搞笑話因為片中太多抄襲成份，叫大家盡快入場以免被停播就冇得笑呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台