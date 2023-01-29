蘆田愛菜廣告扮演高中生 即將畢業流露不捨之情

無線娛樂新聞台報導：童星出身嘅日本女星 蘆田愛菜 轉眼間已經由當年可愛小朋友，長大成為18歲嘅高中生喇，呢日佢就喺新廣告扮演返一名高中生，即將喺今年正式畢業嘅佢，仲話校園生活留俾自己無數珍貴嘅回憶，仲話一定會非常懷念同大班同學相處嘅時光呀。