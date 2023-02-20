蘇打綠返嚟喇｜官司了結重用原名 馨儀感觸淚灑舞台

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：因為同前經理人因為糾紛對薄公堂，連團名都要改為 魚丁糸 ，最近雙方官司正式了結，佢哋亦可以沿用 蘇打綠 繼續為大家表演。經過多時嘅紛爭之後，佢哋再次踏上小巨蛋舞台展開兩場表演，獻唱咗多首新舊歌曲。

其實去年佢哋已經因為官司勝訴，可以重用沿用多年嘅團名，而呢晚現場屏幕一展示「蘇打綠」字樣時，佢哋對近年來面對嘅困難同委屈都傾瀉而出，其中 馨儀 更不榮淚灑舞台， 青峰 仲即時上前搞笑安慰打圓場。

之後佢仲分享喺過程中嘅心能，又話希望大家都可以樂觀面對逆境，千祈唔好放棄而要堅持前行呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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