蘇打綠返嚟喇｜官司了結重用原名 馨儀感觸淚灑舞台

無線娛樂新聞台報導：因為同前經理人因為糾紛對薄公堂，連團名都要改為 魚丁糸 ，最近雙方官司正式了結，佢哋亦可以沿用 蘇打綠 繼續為大家表演。經過多時嘅紛爭之後，佢哋再次踏上小巨蛋舞台展開兩場表演，獻唱咗多首新舊歌曲。