北京宣佈辦新一輪巡迴個唱 蘇有朋同步開戲忙爆難過生日

無線娛樂新聞台報導：蘇有朋 日前喺北京宣佈展開新一輪巡迴演唱會，呢日佢仲即場清唱唔少自己嘅經典名曲，11號就正式入「五」嘅佢，呢日仲同時公佈會投入新電影拍攝，所以可以話忙到不得了，加上要練歌排舞，難怪呢日佢話自己忙到癲，連生日都冇諗過要慶祝啦。