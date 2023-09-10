北京宣佈辦新一輪巡迴個唱 蘇有朋同步開戲忙爆難過生日
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無線娛樂新聞台報導：蘇有朋 日前喺北京宣佈展開新一輪巡迴演唱會，呢日佢仲即場清唱唔少自己嘅經典名曲，11號就正式入「五」嘅佢，呢日仲同時公佈會投入新電影拍攝，所以可以話忙到不得了，加上要練歌排舞，難怪呢日佢話自己忙到癲，連生日都冇諗過要慶祝啦。
近年唔止唱人員演戲，就連導演工作都有參與嘅佢，雖然話未向任何朋友提出擔任嘉賓嘅邀請，不過就話對今次舞台效果有唔少要求，仲話今次係由曾幫 周杰倫 製作演唱會嘅團隊幫手製作呀
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台