兔年蘇民峰娛圈大預測 馬明靚湯有機雙囍臨門
周奕瑋 就率先自肥，先問吓師傅自己嘅兔年發展係點，而師傅就預測指2024年經濟會重回正軌喇。至於財位今年就位處正南方，師傅話擺杯水加粒黑色石頭，就可以催旺財運喇。至於渴望姻緣來臨嘅單身男女，就要喺正北方擺一盆植物，外面再以9枝紅花圍住喇。而對娛樂圈中人非常重要嘅桃花位就喺西南，擺杯水加個音樂盒播吓音樂，咁就對桃花運非常有利呀。
至於兔年犯太歲嘅朋友，屬兔同屬雞就要留意是非多喇，而屬兔嘅 湯洛雯 就可以喜事化解，師傅仲估計話估計佢哋唔結婚就有分手危機，加上師傅話 馬國明 八字夫妻相沖，即係代表今年有結婚、分手或者有BB嘅玷能，所以師傅就大膽預測佢哋可能雙喜臨門喇。
近年樂壇新人輩出，唔少新一代都有不俗成績，師傅就預測 Gigi炎明熹 仲有幾年大運臨近，事業會繼續有唔錯表現，有排行運呀。而Windy詹天文就運勢平穩，Chantel姚焯菲嘅個人高峰運會喺24到25年出現，唔知係咪負笈海外之後再有突破發展呢？Yumi鍾柔美同樣係2024年會再有好發展喎。
另外喺《美麗戰場》入面都有非常好表現嘅 陳瀅 劉佩玥 同 蔣嘉旻 成為新生代舉足輕重嘅花旦，同樣屬蛇嘅佢哋發展未必太多突破，而個人運方面就以阿Moon食正近年運程，反之陳瀅同反骨琪兩姊妹，就係24、25兩年運勢最旺呀。桃花方面，佢哋喺2024年都係桃花年，既有人緣可能姻緣都一樣有機會呀。
男士方面 張振朗 周嘉洛 丁子朗 同 孔德賢 都發展不俗，啱啱喺台慶頒獎禮獲得最受歡迎電視男角色嘅嘉洛，就可能要靜候下一個高峰期喇。近年有唔少機會嘅丁丁同Danny運勢亦都非常好，師傅就預測佢哋會有唔少發展喇。而 張振朗 就暫時要再努力工作，守候下一次機會喇。
師傅又提到，屬鼠同屬馬嘅朋友，喺兔年都有唔錯嘅運程呀。
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