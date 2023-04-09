蘇民峰爆上年滑雪扭斷腳 教由零開始學睇面相

蘇民峰爆上年滑雪扭斷腳 教由零開始學睇面相

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：堪輿學家蘇民峰剛赴日本旅行，呢日作客TVB節目《流行都市》，由零開始教大家睇面相，之前蘇師傅講明唔再開班授徒，因為課程編排有啲困身，佢希望喺螢幕教觀眾，等多啲人學習到嘢。

蘇師傅爆上年滑雪扭斷腳，要等半年先再滑雪，目前蘇師傅堅持多啲郁動，等自己康復得快啲，因此蘇師傅已計劃好晒今個月至8月嘅旅遊行程，講明拍攝工作只能盡量攝期。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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