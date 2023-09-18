支嚳儀生日首辦小型表演會Fans 母子捧場戰友輪流合唱情歌
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無線娛樂新聞台報導：上個星期度過生日嘅 支嚳儀 呢日相約一班Fans同好友再次慶祝，仲係首次舉辦小型音樂會，呢日佢同 韋綺姍 蘇永康 仲有唔少《中年好聲音》戰友分別合唱，歌迷就真係大飽耳福喇。
呢日就連支媽媽同小朋友都一齊上台又唱又跳，溫馨同支持唔使講都感受到啦，Venus仲話要多謝媽咪一直以來嘅支持同鼓勵﹐而支媽媽見到台上表現自信光彩嘅乖女，仲話一直眼濕濕呀。
至於自節目中已經見證Venus長大嘅Rita老師，亦大讚佢非常落力用心呀。而並肩作戰到出道嘅 羅啟豪 涂家堯 同 顏志恒 亦都先後上台合唱，仲話下次就係11月就到Benson舉辦生日會，相信當時一樣會咁熱鬧喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台