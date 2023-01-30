虛擬情人丨楊卓娜為留住愛人 越級挑戰苦練鋼管舞
楊卓娜劇透咁辛苦練習係因為佢同劇中嘅黃子雄感情出現裂縫，一直日夜跳鋼管舞，希望挽回愛人嘅心，有一份深情寄望，跳出嚟要有美感、留意姿態，又要有深層嘅愛呈現出嚟，雖然楊卓娜係鋼管舞新手，見佢舉手投足似模似樣，動作睇落好優美，不過楊卓娜坦言拉筋有難度，佢笑言一把年紀而家先嚟拉筋，真係好辛苦，又要著高跟鞋喺鋼管轉圈。
楊卓娜由2022年3月開始一直飽受肩周炎困擾，得知要演呢個角色，佢初時有啲卻步，有時膊頭同手都郁唔到，立即報咗一個幾萬蚊嘅瑜伽課程，逼自己做運作。
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