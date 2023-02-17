虛擬情人丨譚嘉儀獻螢幕初吻被嫌棄 朱敏瀚王敏奕稱最合拍組合
不過同劇嘅王敏奕就似乎冇咁輕鬆喇，因為佢拍劇期間不幸病倒，但為咗唔好拖累進度，所以佢就帶病上陣拍攝，仲話多謝大家忍耐佢呀。
入行十幾年嘅譚嘉儀，今次喺劇入面都有唔少新嘗試，當中最大嘅嘗試，就係獻出佢嘅螢幕初吻！聽到嘉儀咁講，主持 許文軒 都忍唔住問對方入咗行幾多年，嘉儀即笑住話自己入咗行11年終於有人咀，身旁嘅周志康續道：「好似發咗霉等咗好耐，想當年拍MV嗰陣，我差啲錫到佢，好在我懸崖勒馬冇錫到，導演叫我錫，我話唔好喇，大家太熟啦！」
周志康今次犧牲好大，因本身「瘦」底，為咗配合角色上鏡肥啲，周志康每次開工前，喺凌晨先食宵夜等自己飽滿啲，每次見嘉儀又要瘦啲，搞到自己時肥時瘦，周志康為咗呢個角色，唔小心食開咗個胃。
鄧智堅忙過不停，好快3月要拍新劇《新聞女王》，目前已開始睇新劇本作準備，被問係咪奪得「最佳男配角」後，多咗工作量，鄧智堅解釋：「我抵用、好用、實用！」而黃子恆拍完《虛擬情人》已接另一齣劇，所以《虛擬情人》煞科當日，黃子恆緊接到隔籬廠開工，直至拍完3日全廠，先有機會休息一下。
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