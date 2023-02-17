虛擬情人丨譚嘉儀獻螢幕初吻被嫌棄 朱敏瀚王敏奕稱最合拍組合

無線娛樂新聞台報導：TVB最多90後參予製作嘅新劇《虛擬情人》早前正式煞科，呢晚監製就同一眾主演嘅演員王敏奕、朱敏瀚、黃子恆、譚嘉儀同周志康等舉行煞科宴。第一次擔正做男一嘅朱仔，話因為個前幕後連同監製，大多都係90後嘅後生仔，所以合作起上嚟非常合拍，朱仔仲話呢套係自己入行以嚟最輕鬆嘅一套劇，笑言套劇就好似係畀佢放住假咁嚟工作呀！