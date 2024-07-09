夏日新食法！Leslie陳國賓教你做「蝦球蘆筍」 高纖美味兼顧健康

烹飪步驟詳解

在最新一集的《流行都市》，Leslie陳國賓帶來了一道既健康又美味的夏季料理——「蝦球蘆筍」。這道料理不僅色彩繽紛，而且營養豐富，是夏日裡的完美選擇。Leslie指出，很多人認為大盤蔬菜沙律等於高纖維，但事實上，新鮮蔬菜的纖維密度可能不如煮熟的蔬菜高。「蝦球蘆筍」利用瞭高纖蘆筍和其他蔬菜，結合煎煮的蝦球，不僅美味，也非常適合炎熱的夏天。

首先，將蘆筍削去下半部的外皮，放入微滾的鹽水中煮3分鐘，然後迅速撈出放入冰水中降溫，以保持其爽脆的口感。接著，中蝦去殼去腸留尾，用油鍋煎至金黃，並加入蒜片增添香氣。蝦頭則不浪費，與少量蔬菜一起熬煮成高湯，過濾後與蝦球一起煮，加入豆瓣醬調味。最後，將蘆筍平鋪在盤中，準備裝盤。

豐富配料與裝飾

南瓜肉預先蒸熟，與已煎好的蝦球、混合穀物及乾豆一起放入大碗中，加入植物油、低脂沙律醬和檸檬汁拌勻。這樣的混合不僅增加了菜品的口感，也豐富了營養價值。最後，將這個色彩繽紛的沙律均勻地鋪在蘆筍上，撒上煙肉和胡椒碎作為裝飾，「蝦球蘆筍」就大功告成了。Leslie陳國賓鼓勵大家在家嘗試這道菜，享受健康美味的夏日料理。