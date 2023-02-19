衛蘭小明洪嘉豪參與音樂節演出 Janice演繹哥哥名作有壓力

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：衛蘭 方皓玟 同 洪嘉豪等歌手，呢日現身一個音樂節記者會，其中Janice仲會同其他嘉賓一齊演繹今年離世20年嘅張國榮名曲，不過Janice就話有唔少壓力，不過希望會為大家帶出唔同感覺喇。

而情人節推出新歌嘅嘉豪，就話新作其實係想向韓團BLACKPINK嘅女神Rosé示愛喎，而MV女主角由 Lolly Talk 成員 Yanny 演出，除咗被指似足Rosé之外，嘉豪仲被指今次係成功自肥呀。

而首次參與戶外音樂節演出嘅小明，就話非常期待演出可以同大家近距離接觸互動喇。至於早前傳出佢被電台頒獎禮杯葛嘅傳聞，呢日佢就話身為歌手曼重要都係同歌迷聽眾溝通，所以做好音樂同歌曲更加重要，佢仲話自己一向對頒獎禮呢類活動唔會太放喺心上咁話。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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