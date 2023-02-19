衛蘭小明洪嘉豪參與音樂節演出 Janice演繹哥哥名作有壓力

無線娛樂新聞台報導：衛蘭 方皓玟 同 洪嘉豪等歌手，呢日現身一個音樂節記者會，其中Janice仲會同其他嘉賓一齊演繹今年離世20年嘅張國榮名曲，不過Janice就話有唔少壓力，不過希望會為大家帶出唔同感覺喇。