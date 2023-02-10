衛蘭任歌唱比賽評判 希望拍電影挑戰自己

衛蘭任歌唱比賽評判 希望拍電影挑戰自己

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：衛蘭新碟舊年跟樂迷見面，呢隻新碟起用全女班製作人，用咗半年時間精心製作，衛蘭更為新碟影性感相，呢日佢為一個歌唱比賽擔任評判，現場唱咗兩首歌《愛才》及《呼吸之間》。

衛蘭認為新碟嗰輯相片偏向藝術居多，希望去擁抱同表達女性化嘅一面，好姊妹王君馨新片獲得甄子丹賞識，衛蘭對王君馨戲裡面表現讚不絕口，佢坦言自己都喜歡演戲，如果有合適劇本，佢好渴望多啲參與戲劇拍攝，感覺好好玩，挑戰一啲與自己唔同個性嘅角色，譬如變態角色、喜劇、愛情戲等。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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