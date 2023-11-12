張嘉兒佩服朱千雪重回母校執教鞭 衛詩雅請教生仔保養秘訣
廣告
無線娛樂新聞台報導：衛詩雅、張嘉兒同郭子豪呢日盛裝出席品牌頒獎禮，呢次係衛詩雅同嘉兒第二年現身呢個盛會，二人初相識特別投契，衛詩雅更不避嫌請教生仔保養秘訣。
衛詩雅被在場記者追問係咪要做準備就嚟好事近，佢尷尬否認只係想聽多啲學吓，嘉兒目前長居加拿大，只要有工作就會返港開工，佢舊年與大女去紐約拍微電影，大讚7歲大女演技好自然。
嘉兒今次快閃返港3日，抽時間約埋班好姊妹食飯，嘉兒好佩服朱千雪重回母校執教鞭，將於明年為中大選修科目「公共關係專題」兼任講師，佢坦言要照顧兩位阿女用咗大部分時間，自己暫時未有時間再進修。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台