陳家樂透露將派帖邀請賓客 提起未婚妻連詩雅即甜笑
好耐冇喺香港拍戲嘅 Andy安志杰，今次戲中依舊有唔少動作同槍戰戲份，不過完全難唔到喺美國學咗幾年射擊嘅佢呀，就連張繼聰都話睇Andy拍動作戲係一種享受，仲笑言雖然自己作為一個男人，但都被Andy吸引到呀。問到佢哋有冇受傷？家樂就話拍動作片一定會有，佢仲自爆因為自己唔太識就住用力，所以有場同阿聰嘅對打戲，有好多下都用咗真力毆落去，仲話好在阿聰夠忍得，不過喺家樂身邊嘅阿聰即刻搞笑咁話：「忍唔到我返屋企喊囉，唔係點唧？」
提起未婚妻連詩雅，家樂即時露出幸福嘅甜笑，佢話因為對方套新劇押後咗開拍，所以而家多咗空閑時間可以照顧佢呢個未婚夫呀。至於問到佢婚禮嘅細節？家樂就話都定得8899，嚟緊就會開始派帖邀請賓客，不過家樂就暫時將婚期保密，淨係話趕唔切派利是。
而相隔廿年再合作嘅方中信同呂良偉，接受訪問嗰陣，方中信就投訴話嬲咗呂哥，原因係佢話對方越嚟越年輕，但當問佢保養秘書處嗰陣，呂哥就唔肯相授，所以嬲咗對方呀。戲入面方中信同呂良偉係敵對關係，戲中佢哋仲有唔少動作場面，呂哥就話自己有一直keep住操fit練身手呀。
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