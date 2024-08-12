袁偉豪太太張寶兒七夕放閃 網民讚「最火辣父母」一家三口溫馨合照羨煞旁人

張寶兒時尚造型吸引眾人目光

日前適逢七夕情人節，袁偉豪（Ben）和太太張寶兒（Bowie）在社交平台分享了一張全家福，展現了他們的幸福生活。Bowie在帖子中寫道：「七夕快樂，我的愛人們 happy chinese valentines’ day my lovers」，這對夫妻不僅大方展示他們的愛，還讓許多人羨慕不已。照片中，他們9個月大的孩子「袁咕碌」看起來非常可愛，肉嘟嘟的樣子讓人忍不住想要捏一把。袁偉豪和張寶兒將他捧在手心，一家人笑得非常開心。

在這張溫馨的家庭照中，張寶兒的穿著尤其引人注目。她身穿一件露肩長裙，展現出她的高貴和優雅。這件裙子採用薄紗設計，不僅完美展示了她的身材，還巧妙地透露出她美麗的雙腿。當Ben靠在她身上時，整個畫面都充滿了愛意和甜蜜。

網民和圈中好友紛紛送上祝福

這張照片發布後，不僅普通網民，連圈中好友如姚子羚、馬天祐都忍不住送上心形表情，表達他們的喜愛。許多網民在留言中讚美這對夫妻是「最火辣父母」，並留言稱讚他們「靚到爆」、「好可愛的一家人」等，顯示出大家對這家人的喜愛和羨慕。