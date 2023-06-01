張寶兒陀B後變得揀飲擇食 爆老公袁偉豪恨生B女
張寶兒接受TVB娛樂新聞台訪問，指二人一直想要BB，不過佢哋冇刻意計劃，張寶兒覺得生仔生女都好，而袁偉豪想有一個女兒，張寶兒表示：「陀B有冇唔舒服，有腰骨痛、改變胃口，而家樣樣嘢想食，個人飲揀飲擇食咗，成日要瞓覺。」
袁偉豪同張寶兒於2016年合作拍攝節目《打工捱世界II》喺非洲結緣，二人喜愛去旅行，一開關即頻密快閃旅行，最近佢哋蜜遊潮汕拍旅行節目，袁偉豪喺記招上見到Patrick兒子即父愛泛濫，而佢哋5月13號受訪時更差啲漏口風！
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