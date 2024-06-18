袁偉豪寶寶房大公開！袁咕碌萌樣爆紅 網民瘋狂點讚：「真的好喜歡袁咕嚕」

萌寶寶房間大揭祕！

32歲的張寶兒（Bowie）與07年香港先生冠軍出身的袁偉豪（Ben），自2020年結婚以來，生活幸福美滿。去年11月，這對夫妻迎來了他們的第一個孩子，小名「袁咕碌」的袁晞祐，使他們的家庭更加完整。這對夫妻經常在社交媒體上分享他們兒子的成長點滴，吸引了大量粉絲關注。

最近，Bowie在一個內地視頻網站上公開了袁咕碌的BB房。她帶著7個月大的袁咕碌一起拍攝了一段Room Tour，立刻在網上引起了轟動，獲得了眾多網友的點讚。Bowie在影片中說：「歡迎參觀袁咕碌的房間，今天房間主人袁咕碌和我一起帶大家參觀一下他的小房間，以前房間基本上可以滿足他吃喝玩樂的活動，現在他慢慢會爬了，隨著他一天天長大，不知道這裡還能滿足他玩多久呢？」影片一開始，剛睡醒的袁咕碌看起來非常興奮，Bowie一邊抱著BB一邊開始介紹。

房間內的萌趣設施

從影片中可以看到，袁咕碌的房間裝潢得非常用心，設施應有盡有：- 嬰兒床和安撫小床- 伴隨恐龍玩偶- 獨立的浴室設施- 專屬的遊戲空間此外，房間還裝有迷你攝影機監視器，用來記錄BB的睡眠時間和質量，以及他的日常生活習慣。房間中還有瑜珈球，幫助BB從小鍛煉身體。

袁咕碌的可愛之處

除了展示BB的生活空間，Bowie還透露了袁咕碌的另一個趣事，稱他為「口水大王」。她表示，家裡光是紗巾和口水巾就有大約100條：「你知袁咕碌的口水是不用錢的。」這個小細節也讓不少網友被萌化，紛紛在網上留言表達他們的喜愛：「真的好喜歡袁咕嚕」、「好得意啊」、「BB起飛好可愛！」。