歐洲鐵騎遊丨袁偉豪出埠談大肚張寶兒心掛掛 張振朗揸鐵騎10日遊4國家…
袁偉豪與張振朗拍攝TVB旅遊節目《歐洲鐵騎遊》，,二人同樣係電單車發燒友，呢日佢哋出發去歐洲，要揸電單車喺10日遊走4個國家，包括意大利、奧地利、德國等，帶觀眾一齊享受Road Trip。
袁偉豪同張振朗好期待呢趟旅程，袁偉豪透露執行李用咗6個鐘，之後佢又要準備西裝去一間米芝蓮餐廳食嘢，張振朗笑指執嘢用咗4個鐘，今次只係帶咗3條褲，見兩人全副鐵騎裝備上陣，袁偉豪喺社交平台預告屆時著邊件戰衣，可見佢哋為此行準備充足。
大肚嘅張寶兒不捨老公出遠門，準爸爸袁偉豪出埠都有啲心掛掛，而張振朗指屋企人都有擔心，幸好此行有袁偉豪陪同，大家互相照應比較安心！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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