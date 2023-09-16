歐洲鐵騎遊丨袁偉豪張振朗草原細訴男人的浪漫 慘被「不速之客」打擾…
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無線娛樂新聞台報導：歐洲鐵騎遊丨袁偉豪張振朗草原細訴男人的浪漫 慘被「不速之客」打擾
袁偉豪及張振朗主持TVB節目《歐洲鐵騎遊》，與工作團隊挑戰10日內駕駛電單車遊走法國、意大利、奧地利及德國，兩位主持盡顯真性情，有時焦急即多次爆粗，袁偉豪同張振朗事後笑言冇諗過講咗咁多粗口！
上周六首播嗰集見到袁偉豪同張振朗因面對蕩失路同惡劣天氣而心急爆粗，雖然有唔少預計唔同嘅意外，佢哋好享受今次嘅電單車之旅，喺旅程當中講咗好多心底話，有次佢哋喺草原細訴男人的浪漫卻忽然被「蟲蟲特攻隊」打擾，惟有去酒店餐廳再傾過，原來二人愛上電單車除咗係興趣，仲係圈中友誼嘅證明。
張振朗因拍劇愛上電單車，笑指被好友張繼聰導「入坑」，而袁偉豪喺2010年被圈中車友謝天華、洪天明等薰陶迷上鐵騎，佢開心獲好友夾錢送首架戰車，令袁偉豪畢生難忘。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台