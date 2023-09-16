袁富華新戲演輕度智障人士獲獎項肯定 吳肇軒為角色向台灣棟篤笑演員取…
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無線娛樂新聞台報導：袁富華新戲演輕度智障人士獲獎項肯定 吳肇軒為角色向台灣棟篤笑演員取經
袁富華（Ben哥）、吳肇軒、伍詠詩及蔣祖曼呢日出席新戲《說笑之人》首映禮，今次Ben哥同軒仔演兩父子，而Ben哥角色要演一個輕度智障人士，事前要用心鑽研角色。
軒仔為咗演好角色亦向台灣棟篤笑演員取經，感謝對方幫手一齊建構呢個角色，Ben哥與軒仔憑電影《說笑之人》分別奪「第17季芝加哥亞洲躍動電影節」演藝事業成就獎及璀𤨪新星獎，二人表現謙虛，感謝台前幕後共同嘅付出，開心獲得大家認同，而軒仔非常感激Ben哥。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台