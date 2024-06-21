48歲袁彩雲身材Fit爆！揭祕保養5大祕訣 運動短片曝光狀態勝從前

社交媒體分享日常點滴 展現良好狀態

袁彩雲，曾於1996年奪得港姐季軍及國際親善小姐的榮譽，其後投身演藝圈，參與多部作品演出。雖然她多數時間扮演配角，但她的表現總能給觀眾留下深刻的印象。她在《封神榜》中飾演妲己的妹妹「凝香」，在《衛斯理》中飾演「蔡蒨」，以及在《布衣神相》中的「茹小意」等角色，都深受觀眾喜愛。2009年，袁彩雲嫁給飲食業商人江銘峯（Anthony），之後便移居加拿大，逐漸退出演藝圈，專心家庭生活。她與丈夫及女兒Alycia組成的三口之家，生活幸福美滿。

近年來，袁彩雲經常在社交媒體上分享她的日常生活，無論是容貌還是身材，她都保持得宜，甚至看起來比以前更加出色。最近，她在社交平台上分享了一段運動短片，並透露自己如何保持健康和活力。「過去八年來，透過 Zumba，我找到了無比的喜悅和活力。這項運動不僅強健了我的身體，還提昇了我的精神並增強了我的整體健康。」

袁彩雲5大保養祕訣

原來，袁彩雲能夠保持如此出色的身材和狀態，背後有她的五大保養祕訣：- 戒白沙糖- 每日一杯鮮果汁- 戒食牛肉- 多鍛鍊平衡力- 著重皮膚清潔及護膚這些健康生活方式不僅讓她的外表光鮮亮麗，更讓她的身心狀態保持在最佳水平。