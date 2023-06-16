袁詠儀 周潤發即場大顯「髮」功 靚靚讚發嫂湯水真材實料

周潤發即場大顯「髮」功 靚靚讚發嫂湯水真材實料

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：周潤發首次與袁詠儀（靚靚）合作新戲，呢日一齊出席宣傳活動，發哥喺戲中飾演髮型師，為咗呢個角色足足用咗兩個月時間，跟師傅學剪頭髮，發哥更即場大顯「髮」功！

發哥與靚靚係好戲之人，呢次有機會飾演情人，靚靚有機會同偶像合作非常開心，發哥指靚靚選美嗰屆，發哥喺決賽當晚有份做評判，先話自己冇投佢，之後發哥笑笑口：「其實我投咗你一票。咁靚女，唔選你選邊個！」二人今次合作似乎唔太夠喉，想一齊拍喜劇，發哥又指自己唔似張智霖，唔會畀靚靚恰。

此外，每次發哥開工，發嫂陳薈蓮安排「發記士多」為劇組提供美食，「發記士多」23小時營業，靚靚讚發嫂煲湯，發哥稱啲湯水真材實料，爆發嫂買料買幾皮嘢!

周潤發

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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