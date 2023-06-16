周潤發即場大顯「髮」功 靚靚讚發嫂湯水真材實料
發哥與靚靚係好戲之人，呢次有機會飾演情人，靚靚有機會同偶像合作非常開心，發哥指靚靚選美嗰屆，發哥喺決賽當晚有份做評判，先話自己冇投佢，之後發哥笑笑口：「其實我投咗你一票。咁靚女，唔選你選邊個！」二人今次合作似乎唔太夠喉，想一齊拍喜劇，發哥又指自己唔似張智霖，唔會畀靚靚恰。
此外，每次發哥開工，發嫂陳薈蓮安排「發記士多」為劇組提供美食，「發記士多」23小時營業，靚靚讚發嫂煲湯，發哥稱啲湯水真材實料，爆發嫂買料買幾皮嘢!
周潤發
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！