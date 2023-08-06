林作媽媽擺70歲大壽邀裕美證關係破冰 對兒仔婚事抱觀望態度
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無線娛樂新聞台報導：裕美與林作媽媽王莉妮（Lily）一向關係唔多好，呢日林作媽咪擺70歲大壽，裕美竟然有現身送花似乎「婆媳」關係破冰，原來林媽媽眼見裕美早前喺醫院悉心照顧患病嘅林作，最終被裕美感動。
被問係咪寓意已接受裕美，林媽媽未有正面回應：「下回分解，我哋隨時喺埋一齊、隨時又分開，今晚餐飯之後可能未必見面。」裕美希望努力照顧林作及林媽媽，而被指為林作同裕美拉紅線嘅麥玲玲亦有出席壽宴。
林媽媽雖然跟裕美關係緩和，不過佢對二人婚事抱觀望態度，而林作自認個性貪玩，似乎未有結婚計劃，林媽媽生日願望係旺大家順利搵多啲錢。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台