裕美直言對結婚冇乜憧憬 談及男友林作自嘲坐監減肥？

無線娛樂新聞台報導：林作早前捲入JPEX案因涉嫌串謀詐騙被捕後獲准保釋，作為女友嘅裕美，一直對林作不離不棄，二人患難見真情，難怪網民封佢係最佳女友，日前裕美、薛家燕、黃建東及方俊等出席一個慈善活動，大方談及林作近況。