裕美直言對結婚冇乜憧憬 談及男友林作自嘲坐監減肥？
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無線娛樂新聞台報導：林作早前捲入JPEX案因涉嫌串謀詐騙被捕後獲准保釋，作為女友嘅裕美，一直對林作不離不棄，二人患難見真情，難怪網民封佢係最佳女友，日前裕美、薛家燕、黃建東及方俊等出席一個慈善活動，大方談及林作近況。
裕美稱林作而家不時自嘲，又指林作講如果要坐監食嗰啲嘢就可以當減肥，裕美笑稱有時想打佢：「佢對住我把口都係臭臭哋，有時都想摑佢兩巴，我明網民嘅心情，我覺得佢係嘴賤，但佢份人係好好。」
雖然兩人打風都打唔甩，但裕美話自己經歷過之前嘅婚姻，所以對結婚冇乜憧憬，仲話一紙婚書唔重要，最重要係兩個人一齊開心。而啱啱同圈中朋友去完馬來西亞旅行嘅黃建東，就盡興而歸，仲搞笑證清佢同劉晨芝同房嘅趣事。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台