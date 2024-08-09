【獨家食譜】邪惡美味再升級！沙爹牛肉西多士大公開快來一探究竟

簡單步驟，自家製作美味西多士

在最新一集的《流行都市》中，觀眾們有幸學到了一道非常特別的西多士食譜——沙爹牛肉西多士。這道菜由著名的烹飪專家Margaret傅季馨親自示範，讓大家可以在家中也能享受到這道美食的獨特風味。

首先，將牛肉切片並用特製的醃料醃製至少半小時。接著，將鑊加熱至冒煙，倒入芥花籽油，將牛肉煎至兩面焦黃。之後，再次加熱鑊，加入乾蔥蓉、蒜蓉、沙爹醬和花生醬爆香，然後將牛肉回鑊，加水煮15分鐘，最後拌入生粉水埋芡，取出沙爹牛肉待涼。

西多士組裝與烹飪技巧

將涼爽的沙爹牛肉鋪在一片麵包上，覆蓋另一片麵包，然後浸泡在已加入淡奶的蛋汁中。在平底鑊中加熱橄欖芥花籽油，慢慢放下牛肉多士，用中慢火煎至一面金黃，再翻面煎至另一面金黃。完成後，取出西多士，印去多餘油分，根據個人喜好加上煉奶及牛油即可享用。

食材清單與準備

這道沙爹牛肉西多士需要的食材包括：白麵包、雞蛋、淡奶、牛油、米糠油。至於沙爹牛肉部分，則需要牛柳、乾蔥蓉、蒜蓉、沙爹醬、花生醬及適量的水。醃料則包括食用梳打粉、砂糖、黃酒、黑胡椒粉、生抽、生粉及芥花籽油。最後，生粉芡需要生粉和水混合而成。