吳若希助四歲男孩克服心理障礙，《學神爸媽Get Set Go》展現親子互動新法門

在最新一集的《學神爸媽Get Set Go！》，偉豪、寶兒與特別嘉賓吳若希一同與一位四歲的男孩進行遊戲互動。節目中，他們與男孩的相處看似無比融洽，男孩甚至能安靜地坐下來進食，讓人難以察覺到他的父親在育兒上遇到的挑戰。