吳若希助四歲男孩克服心理障礙，《學神爸媽Get Set Go》展現親子互動新法門
廣告
在最新一集的《學神爸媽Get Set Go！》，偉豪、寶兒與特別嘉賓吳若希一同與一位四歲的男孩進行遊戲互動。節目中，他們與男孩的相處看似無比融洽，男孩甚至能安靜地坐下來進食，讓人難以察覺到他的父親在育兒上遇到的挑戰。
面對心理障礙的小挑戰
然而，當活動轉到滑梯遊戲時，情況似乎有所不同。男孩在滑梯頂端猶豫不前，不願意滑下來，偉豪只好在滑梯底部等待。吳若希則是在一旁陪伴男孩，但不久後便感到疲倦，選擇坐下來從旁指導。「學到嘢」！偉豪夫婦如是說。節目中揭示了孩子可能會盲目地遵循大人的指令，這讓在場的大人試圖糾正孩子的錯誤想法。特別是當男孩看到紅豆時，他顯得特別害怕，「學到嘢」！偉豪夫婦如是說。
突破心理障礙的關鍵時刻
吳若希利用身教來幫助男孩克服對滑梯的恐懼，並在過程中突然詢問他更喜歡爸爸還是媽媽，男孩的回答出人意料之外，「答案好殘忍」！此外，節目中還有一段寶怡與小朋友互動的片段，她巧妙地回答了小朋友對於身上有痣的疑問，展現了節目在親子教育方面的深度和趣味性。
《學神爸媽Get Set Go》每週四、五晚上10:30在翡翠臺播出，帶來更多育兒知識和親子互動的實用技巧。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2024香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
圖片來源：TVB