許光漢王淨林柏宏齊人宣傳 新片票房佳派福利扭扭擰擰
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無線娛樂新聞台報導：因為台劇《想見你》、《華燈初上》等演出而大紅嘅 許光漢 近日又因為喺新片《關於我和鬼變成家人的那件事》事業再衝頂峰，繼台灣票房大收之後，呢日佢同新片嘅拍檔 林柏宏 仲有 王淨 一齊出現媒體見面會喇。
抵港時喺機場已經被包圍又被大叫老公嘅兩位男士，呢日仲刻意以廣東話多謝大家支持，不過唔咸唔啖嘅口音就幾乎搞到訪問都唔出得街，仲好有自信咁話想有一日可以用廣東話演戲喎。
星爺多年來嘅作品紅遍華人社會，近月又不時喺社交平台同網友交流，早前林柏宏就推介對方欣賞呢部新片乘機宣傳，仲拜託電影公司送上戲飛入場賜教呀。
佢哋呢部搞笑新片喺香港上畫一星期就有唔錯嘅票房成績，至於佢哋會唔會派吓福利，佢哋傾完一輪就只係話考慮著潛水衣影相，似乎誠意唔多夠咁喎。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台