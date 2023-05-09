許光漢王淨林柏宏齊人宣傳 新片票房佳派福利扭扭擰擰

無線娛樂新聞台報導：因為台劇《想見你》、《華燈初上》等演出而大紅嘅 許光漢 近日又因為喺新片《關於我和鬼變成家人的那件事》事業再衝頂峰，繼台灣票房大收之後，呢日佢同新片嘅拍檔 林柏宏 仲有 王淨 一齊出現媒體見面會喇。