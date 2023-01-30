許光漢新喜劇台灣試映 與鬼魂林柏宏合作放笑彈

無線娛樂新聞台報導：因為穿越劇《想見你》已紅爆嘅 許光漢 ，除咗劇集推出電影版再掀風潮之外，早前又同 林柏宏 等人拍攝另一部動作喜劇，而日前嘅新片試映會當中，佢哋就分享拍攝時嘅趣事，林柏宏仲話喺戲中扮演鬼魂之餘，唔少劇情都令自己非常尷尬呀。