許光漢柯佳嬿襲港三日 Apink鄭恩地抵港狂派心

無線娛樂新聞台報導：因為一套穿越神劇《想見你》紅遍東亞嘅 許光漢 柯佳嬿 同 施柏宇，為咗宣傳電影版新作，呢日一齊由台北到港進行三日宣傳。被稱為「鳳南小隊」嘅佢哋，一早就獲大班Fans到場接機，期間仲引起咗少少混亂，又有Fans不慎跌倒，佢哋亦不時要叫大家小心呀。