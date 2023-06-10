許光漢見偶像IU感害羞 分享成為北影「遺珠」心情

許光漢見偶像IU感害羞 分享成為北影「遺珠」心情

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：大忙人許光漢呢日出席品牌活動，早前佢前往韓國擔任百想藝術大賞頒獎嘉賓，許光漢大騷流利韓語，見到偶像IU馬上感到害羞。

許光漢主演喜劇電影紅遍亞洲地區，今次有喺韓國舉行宣傳活動，許光漢更與人氣女團LE SSERAFIM跳舞惹人妒忌，許光漢大方分享成為北影「遺珠」嘅心情，而且佢期待林柏宏獨自走紅地氈。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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