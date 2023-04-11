張敬軒獲歌神「加持」單膝下跪致敬意 許冠傑唱多首金曲紀念親友

無線娛樂新聞台報導：歌神許冠傑（Sam）紅館個唱第二場請嚟張敬軒擔任Encore環節嘉賓，Sam讚軒仔係自己好欣賞嘅年輕歌手，軒仔即向歌神單膝下跪以示敬意，軒仔覺得呢個時刻係整個職業生涯當中最重要嘅一晚，有機會對住歌神唱歌！