張敬軒獲歌神「加持」單膝下跪致敬意 許冠傑唱多首金曲紀念親友
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無線娛樂新聞台報導：歌神許冠傑（Sam）紅館個唱第二場請嚟張敬軒擔任Encore環節嘉賓，Sam讚軒仔係自己好欣賞嘅年輕歌手，軒仔即向歌神單膝下跪以示敬意，軒仔覺得呢個時刻係整個職業生涯當中最重要嘅一晚，有機會對住歌神唱歌！
Sam一連唱出多首金曲表達對張國榮、陳百強及胞兄許冠英嘅思念，唱到《有誰共鳴》更改編歌詞，唱出「哥哥」兩字令人動容，來到第三場由Serrini做嘉賓，佢與Sam合唱掀起高潮。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台