歌神Sam返母校與師弟合唱 Encore簽名無任歡迎

無線娛樂新聞台報導：即將展開新一次紅館演唱會嘅歌神 許冠傑 日前重返母校，為近500位小師弟獻唱之餘，仲獲大家熱情歡迎索取簽名，而阿Sam亦來者不拒，又Encore又同大家合照，現場就好似一個小型音樂會一樣咁熱鬧呀。