許冠傑夥拍許冠文唱經典歌 林家謙合唱趁機與歌神自拍
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無線娛樂新聞台報導：歌神許冠傑（Sam）一連7場演唱會正式開鑼，開騷前阿Sam拜神切燒豬祈求一切順利，親切嘅阿Sam走近fans，跟佢哋握手又幫佢哋簽名。
過往喺香港舉行嘅演唱會，Sam一定會邀請哥哥許冠英做嘉賓喺台上合唱，而為紀念喺2011年離世嘅許冠英，Sam喺舞台上就擺放咗一隻白頭鷹嘅公仔，當佢唱出《無情夜冷風》時，大屏幕就播出佢同許冠英嘅昔日生活照，而Sam則顯得頗傷感。
阿Sam喺演唱會上連唱多首經典歌，搵埋哥哥許冠文夥拍姪仔同台唱《鐵塔凌雲》，林家謙呢晚擔任個唱嘉賓，合唱時趁機與歌神自拍。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台