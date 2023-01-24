許冠傑宣佈4月再登紅館 平價門票供市民欣賞同樂

無線娛樂新聞台報導：自從政府放寬防疫措施之後，唔少歌手都陸續宣佈會舉行演唱會，等唔開心足足幾年嘅香港人有更多娛樂放鬆吓，而喺疫情期間同唔少歌手合作辦線上音樂會為大家打氣嘅 鄭丹瑞 ，喺大年初一就訪問歌神 許冠傑 ，除咗宣佈4月就會再次踏上紅館騷之外，仲話要以平價門票令更多市民可以入場欣賞咁話呀。