郭富城自薦任許冠傑尾場嘉賓 獲贈 「舞台王者」錦旗嘆受之有愧
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無線娛樂新聞台報導：歌神許冠傑（Sam）一連7場紅館騷圓滿結束，尾場搵咗郭富城擔任嘉賓，歌神與舞台王者難得同台又唱又跳，台下歌迷尖叫不斷，城城唱完三首歌即與阿Sam熱情擁抱，更自薦做嘉賓。
城城感謝阿Sam一直為廣東歌努力付出，城城獻上親筆寫上「歌神」兩字嘅墨寶畀阿Sam，城城收到阿Sam贈送嘅「舞台王者」錦旗嘆受之有愧，阿Sam亦鼓勵城城盡量去嘗試做音樂創作。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台