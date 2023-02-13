許冠傑演唱會｜歌神Sam街頭開金口 4月紅館平民價騷減歌酬

無線娛樂新聞台報導：早前宣佈會喺紅館事隔4年再舉行演唱會嘅 許冠傑 ，呢日正式現身宣傳，仲帶晒結他即場為大家唱幾首經典名曲。今年原來亦係金曲《鐵塔凌雲》誕生50周年，呢日嘉賓漫畫家馬榮成送上插畫，而陳淑芬則以1983年阿Sam成身首位喺紅館開騷歌手嘅演唱會海報作禮物喇。