陳凱彤感激歌神提攜重踏紅館舞台 許冠傑親解邀外籍少女獻唱原因
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無線娛樂新聞台報導：「歌神」許冠傑（Sam）一連七場《許冠傑此時此處演唱會2023》日前正式開鑼，呢日嚟到第4場，歌神搵咗90後年輕歌手陳凱彤（Lilian）做嘉賓，Lilian感謝歌神提攜，6年前畀咗一個機會佢踏上紅館舞台。
Sam亦親解搵好友Christine Samson外籍學生Georgina Henderson唱歌嘅原因，佢同Georgina合唱廣東歌《親親我面》。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台