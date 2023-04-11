陳凱彤感激歌神提攜重踏紅館舞台 許冠傑親解邀外籍少女獻唱原因

無線娛樂新聞台報導：「歌神」許冠傑（Sam）一連七場《許冠傑此時此處演唱會2023》日前正式開鑼，呢日嚟到第4場，歌神搵咗90後年輕歌手陳凱彤（Lilian）做嘉賓，Lilian感謝歌神提攜，6年前畀咗一個機會佢踏上紅館舞台。