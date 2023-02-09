許子萱「失蹤」兩月後首現身 澄清抗壓力強冇要求解約

無線娛樂新聞台報導：TVB新春團拜嘉年華呢日舉行，現場有醒獅助興，全台藝員及職員一齊玩遊戲及抽禮物，主席許濤先生及4位應屆港姐都有出席，港姐亞軍許子萱有段時間缺席公司活動，被傳佢頂唔順負評壓力，有意提前跟公司解約，被指失蹤兩月，許子萱突然現身，當然成為焦點之一。