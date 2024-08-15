「送水輝」許家傑轉戰奧運直播室 網民大讚其籃球解說技巧 領軍HERO籃球隊展現多才多藝

籃球愛好者全方位展示

巴黎奧運的熱潮雖然已經落幕，但相關話題仍然熱度不減。許多觀眾在這次奧運中發現了不少藝人的新面貌，其中包括了藝人許家傑。他在男子籃球金牌戰中意外出現在TVB的直播室，與其他主持人一起擔任旁述，其專業的表現獲得了觀眾的一致好評。「真係好開心，可以喺直播同大家一齊睇波，見證住Curry LBJ KD 既最後一屆，個心真係一直卜卜卜卜跳同埋起雞皮。」許家傑在社交平台上分享了他的感受，並對當日在直播室帶領他的同事表達了感激之情。

許家傑不僅在螢幕前展現才華，他還是一位籃球愛好者。他與羅天宇、周志文、周志康及翟威廉等藝人組成了HERO籃球隊，並擔任隊長。這支球隊不僅在球場上展現技術，還積極參與慈善活動和學校訪問。在TVB的《明星運動會》中，許家傑的籃球技巧尤其引人注目，他的一次精彩的後手盲傳球讓他獲得了觀眾的讚賞。

多才多藝運動員

除了籃球，許家傑在其他運動項目上也有出色的表現。他在《明星運動會》中參加了推鉛球比賽，以11.17米的成績獲得了銅牌。他曾是學校鉛球隊的代表，對於能夠在比賽中再次接觸鉛球感到既陌生又興奮。此外，許家傑也參加了多場馬拉松比賽，包括Garmin Run半馬和渣打馬拉松半馬，均以不錯的成績完成賽事。